Камышлов, Свердловская область, 1 апреля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. В свердловском городе Камышлове снова можно пить водопроводную воду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Коммунальная авария ликвидирована, централизованная подача воды восстановлена. Качество воды соответствует требованиям. Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городской водопровод пересох днём 30 марта. Причиной стала талая вода, которая залила машинное отделение центральной насосной станции. Без холодного водоснабжения остались 22 социальных объекта и 444 жилых дома, главным образом многоквартирных.

В оставшихся без воды школах и детских садах 1 апреля детей не принимали. При этом социальные учреждения были обеспечены запасами бутилированной воды. Власти наладили подвоз воды жильцам многоквартирных домов.

К 11:00 по местному времени 1 апреля авария была устранена. Воду откачали, оборудование заменили. Затем специалисты начали заполнять водопроводную систему и осуществлять её гиперхлорирование. Вплоть до вечера использование холодной воды из-под крана жильцам не рекомендовали. Вечером вода была признана безопасной и ограничения сняли.