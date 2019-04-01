Москва, 1 апреля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Выходом во второй тур действующий президент Украины обязан административному ресурсу и западным покровителям. Такое мнение высказал депутат Государственной думы России Константин Затулин (Единая Россия) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Этот результат говорит о провале действующего президента, который везде говорит о своей победе и разрушении какого-то сценария Москвы. Я говорил, что во второй тур пройдут Зеленский и Порошенко. Только природа голосования за Порошенко и Зеленского разные. Зеленский — кандидат против всех. Они за него проголосовали, потому что они не хотят этого верховного главнокомандующего. А верховный командующий изо всех сил использовал административный ресурс. Прежде всего, никто не знает сколько избирателей на Украине, сколько бюллетеней отпечатано. Я знал изначально, что возможности административные у Порошенко были выше, чем у Тимошенко, и за него вступились западные покровители», — отметил депутат.

При этом Затулин убежден, что Россия не должна признавать итоги президентских выборов на Украине.

«Оснований достаточно: репрессии в отношении кандидатов, которые не нравятся действующему режиму, отказ в их регистрации. Зеленский уже успел своими заявлениями дать понять, что он свой, «буржуинский». Другое дело, что есть разные ставки, разные участники. Если Трампу всё равно, кто будет следующим президентом Украины, потому что он уверен, что Украина и так будет у него в кармане, то какому-нибудь Волкеру важно, чтобы это был Порошенко, потому что он с ним связан», — сообщил участник ток-шоу.

Затулин призвал не питать иллюзий насчёт будущего российско-украинских отношений. Тот факт, что Зеленский может победить, ещё не означает, что политика Украины изменится в лучшую сторону для РФ или Донбасса.

«То, что Тимошенко так тихо себя ведет, это значит, что у них с Зеленским один спонсор. Не надо впадать в искушение, что завтра мы проведём несколько концертов, и изменится политика Украины. Пока будет эта политическая элита, пока она будет этим тоталитарным государством, ничего не изменится», — предрёк депутат Госдумы РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки центральной избирательной комиссией Украины 81,97% протоколов в первом туре президентских выборов лидирует Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов. Второе место занимает действующий президент Украины Пётр Порошенко с 16,01% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,26% избирателей.