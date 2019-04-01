Брюссель, 1 апреля, 2019, 20:14 — ИА Регнум. В Брюсселе рассчитывают, что второй тур президентских выборов на Украине будет проведён в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в распространённом 1 апреля заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Европейский союз ожидает свободного, справедливого и прозрачного второго тура выборов, проведённого в соответствии с международными стандартами», — отмечается в завлении.

В ЕС также обращаются ко всем политическим силам Украины с призывом придерживаться демократических принципов, уважать волеизъявление украинского народа и избегать создания напряжённости.

Напомним, по результатам обработки более 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов на Украине лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский с 30,26% голосов. Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 15,99% голосов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,35%. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.

Читайте также: Порошенко набирает менее 16% на выборах по итогам обработки 90% бюллетеней