Пекин, 1 апреля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Военный новостной ресурс Defence One сообщил, что испытания китайской электромагнитной пушки (рельсотрона) идут полным ходом. Пушка смонтирована на танковом десантном корабле Haiyangshan. Он был специально переделан под данный перспективный проект. Электромагнитная пушка размещена на носу корабля.

Twitter.com/OedoSoldier

В социальных сетях появились ролики с этим кораблем на реке Янцзы. Ожидается, что система будет принята на вооружение Народно-освободительной армии Китая к 2025 году. В 2023 году планируется завершить цикл испытаний электромагнитной пушки на море.

Новый китайский рельсотрон представляет собой проект по созданию экономически эффективного оружия, сочетающего мощь пушки и дальность действия высокоточной управляемой ракеты для новейших кораблей.

Экономическая эффективность электромагнитной пушки заключается в том, что разрушение цели происходит за счет огромной кинетической энергии снаряда, которая создается его высокой скоростью. Поэтому снаряд представляет собой обычную болванку, не имеющую взрывчатого вещества.

По имеющимся данным, новая система вооружения способна поражать цель на расстоянии 124 мили при скорости полета снаряда до 1,6 мили в секунду.