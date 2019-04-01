Москва, 1 апреля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Для победы на выборах президента Украины кандидату на этот пост Владимиру Зеленскому нужно высказываться как можно меньше, считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 1 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги первого утра выборов президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Порошенко будет фальсифицировать в ещё большей степени, чем в первом туре, — предсказал Затулин. — У него другого выбора нет. Он не выйдет из того образа, который он пытался представить, — борца за украинскую державу, за НАТО, ЕС и против РФ. Зеленскому же надо как можно меньше высказываться, но сейчас это сложнее. От дебатов он не отвертится. Зеленский будет говорить: «Вы что, хотите опять Порошенко?» и этого будет вполне достаточно. А у Порошенко нет никакого честного способа выиграть во втором туре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, действующая украинская власть может устроить вооружённые провокации в Донбассе для воздействия на ход президентских выборов.

«Риск обострения обстановки на юго-востоке сохраняется. Нельзя исключать попыток правящего режима устроить в предвыборных целях очередные вооружённые провокации в регионе», — сказал Григорий Карасин.