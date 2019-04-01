Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание по вопросам серийной постройки неатомных подлодок проектов 636.3, сообщает 1 апреля департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Admship.ru АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ» СПУСТИЛО НА ВОДУ ПЕРВУЮ В СЕРИИ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ ДЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТа

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Последнюю из них запланировано передать Тихоокеанскому флоту до 2025 года.

При этом отмечено, что постройка этой серии должна завершиться в 2022 году, после чего начнутся их испытания.

Кроме того, на совещании обсуждалась серийная постройка неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада».

Как сообщало ИА REGNUM, первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду 28 марта. Торжественная церемония спуска субмарины на воду прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.