Махачкала, 1 апреля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Заместитель начальника отдела службы судебных приставов по Каякентскому району Дагестана стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют хищение 2,5 млн рублей с использованием служебного положения, сообщили ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе управления ФССП России по Дагестану.

Tatarstan.ru Служба судебных приставов

Следователи установили, что подозреваемый переводил деньги с депозитных счетов Каякентского и Кайтагского районных отделов судебных приставов на банковские карты своих знакомых. Незаконно перечисленные средства злоумышленник в дальнейшем обналичивал и присваивал себе. Промышлял махинациями подозреваемый в течение четырех лет. анчиная с 2014 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил майора войсковой части города Буйнакска Павла Кузькина к четырем с половиной годам колонии общего режима за хищение свыше 4,8 млн рублей. Установлено, что на посту начальника автомобильной службы мотострелковой бригады офицер изготавливал фальшивые документы о проведенных работах по обслуживанию и ремонту военной техники. Однако фактически эти работы не выполнялись, а выделенные на них деньги были украдены.