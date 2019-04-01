Москва, 1 апреля, 2019, 17:34 — ИА Регнум. День смеха в сети проходит особенно бурно — пользователи шутят больше обычного, СМИ публикуют фейковые новости, а крупные компании одна за другой представляют несуществующие продукты. ИА REGNUM составило подборку первоапрельских розыгрышей из соцсетей, интернет-платформ и приложений.

Скриншот страницы Google В Google Maps можно сыграть в змейку

«Змейка» в «Картах» и функция очистки экрана от Google

Компания Google к первому апреля подготовила сразу несколько розыгрышей. В «Картах» появилась игра, похожая на «Змейку», — пользователь должен собрать поездом максимальное количество пассажиров на территории Каира, Сан-Паулу, Лондона, Сиднея, Сан-Франциско, Токио или сразу всего мира.

Скриншот страницы Google В Google Maps можно сыграть в змейку

На это первоапрельские развлечения компании не закончились — в приложении Files якобы появилась функция очистки экрана, которая убирает все пятна и опечатки. В официальном блоге Google написано, что приложение активирует тонкое магнитное поле, которое защищает экран от грязи.

Метро с одной станцией в «Яндекс.Метро»

Без первоапрельской шутки не обошлась и компания «Яндекс». В приложении «Яндекс.Метро» решили обыграть омский мем — за 27 лет в городе построили только одну станцию «Библиотека им. Пушкина». Несмотря на то, что далеко с неё не уедешь, «схема» омского метро стала частью приложения.

Скриншот страницы «Яндекс.Метро» В «Яндекс.Метро» появилось омское метро

Транснациональная доставка еды от авиакомпании Virgin Australia

Авиакомпания Virgin Australia в День смеха представила собственную доставку еды. Обязанности курьера берет на себя стюардесса — она примет заказ, отправит его рейсом и доставит до двери. При этом доставка осуществляется из любой страны.

Tinder против юзеров, которые хотят казаться выше

Приложение для знакомств Tinder «анонсировало» функцию проверки роста, призванную вывести на чистую воду людей, указывающих рост выше реального. Теперь пользователям якобы нужно фотографироваться в полный рост рядом с известным зданием и отправить снимок модераторам. Те, в свою очередь, сами вычислят рост пользователя и снабдят его аккаунт соответствующей пометкой.

Скриншот страницы Tinder Tinder будет проверять рост пользователей

Пуш-уведомления в реальной жизни от Duolingo

Уделить пользователям больше внимания решили и разработчики приложения для изучения иностранных языков Duolingo. Так как пуш-уведомления о том, что пора позаниматься, легко смахнуть, теперь напоминания об уроках будут поступать в реальной жизни — от большой совы, которую невозможно проигнорировать.

Электромобиль будущего от производителя смартфоновOnePlus

Китайская компания OnePlus, известная производством смартфонов, опубликовала на своём сайте тизер электромобиля Warp Car. Главным достоинством чуда техники стало то, что его нужно заряжать всего 20 минут, чтобы проехать более 400 километров. А на разгон до 100 километров в час понадобится всего три секунды.

Ольга Бузова «захватила» «Билайн»

Сайт мобильного оператора «Билайн» превратился в «Бузлайн» и сменил фирменный желтый цвет на розовый. На главной странице Ольга Бузова предлагает подключить тариф «Бузлим» или получить скидки на смартфоны и аксессуары из специальной подборки «топчик девайсов». Сами пользователи отреагировали на «Бузлайн» в иронической форме.