Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Почетные граждане Санкт-Петербурга, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и народный артист СССР Олег Басилашвили считают необходимым пополнить список почетных граждан города уже в этом году. Они направили официальные обращения в городской парламент, которые опубликовал депутат Заксобрания Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Пиотровский

«До меня дошли слухи, что и в этом году предполагается опять не выбирать почетных граждан Петербурга. Думаю, что для репутации города это плохо», — пишет Михаил Пиотровский спикеру городского парламента Вячеславу Макарову.

Директор Эрмитажа указывает, что на соискание звания в 2019 году выдвинуты «великий режиссер Александр Сокуров, замечательный социолог и организатор науки блокадник Борис Фирсов и прекрасная певица Эдита Пьеха».

«Все трое являются символами петербургской культуры и знаками конкурентного преимущества нашего города. Я почел бы за честь присоединение любого из них к сообществу почетных граждан Санкт-Петербурга», — заявил Пиотровский.

Письмо Олега Басилашвили председателю Заксобрания Петербурга передал лично Вишневский.

«Есть опасения, что выборы почетных граждан Санкт-Петербурга могут, как и в прошлом году, не состояться. Прошу вас обязательно провести выборы почетных граждан Санкт-Петербурга в 2019 году, поскольку все кандидаты, по моему мнению, давно заслужили звание почетного гражданина нашего города», — отметил народный артист.

По словам депутата Вишневского, ситуация с выборами в этом году пока складывается «неопределенная». Напомним, в городской закон были внесены поправки, согласно которому парламент путем голосования выбирает почетными гражданами одну или две персоны не реже одного раза за пять лет. Таким образом, ЗакС может отказаться проводить эти выборы еще три года подряд.

«Ходят упорные слухи, что выбирать не очень хотят, не знаю уж, почему. Мне кажется, это совершенно неправильно. Как минимум, хотя бы Эдиту Станиславовну (Пьеху) избрали уже, которая 20 лет этого ждет. Никто не понимает, почему она до сих пор не почетный гражданин Петербурга», — заявил Борис Вишневский корреспонденту ИА REGNUM.