Ереван, 1 апреля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. «Как я уже неоднократно говорил, оружейный рынок открыт для всех». Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью «Голосу Америки», комментируя заявление советника по вопросам национальной безопасности президента США Джона Болтона о возможности продажи американского вооружения Армении.

Давид Тоноян

Тоноян напомнил, что решения о приобретении вооружения принимаются на основании соответствующей цены, качества и существующих возможностей, если нет ограничений на поставки со стороны данной страны.

«Я пока ещё не слышал, чтобы США осуществляли поставки вооружения прямого назначения, к примеру, в Армению или Азербайджан. Я не помню подобных случаев. Хотя и были случаи осуществления поставок производства двойного назначения», — сказал глава оборонного ведомства Армении, добавив, что дело пока что ограничилось лишь заявлениями.

Меж тем на уточнение, не мешает ли наличие российских войск на территории Армении развитию оборонного сотрудничества с США, Тоноян, в частности, сказал: «Не мешает, ни в каком формате и никоим образом, поскольку любое сотрудничество в военной сфере Армения осуществляет, исходя в первую очередь из национальных интересов и стратегии обеспечения безопасности».

Говоря об отправке армянской стороной гуманитарной миссии в Сирию в ответ на призыв России оказать содействие сирийской стороне, глава армянского оборонного ведомства уточнил, что в основе принятия этого решения лежали призывы и России, и армянской общины САР, и народа Сирии.

«Созрели условия и были созданы возможности, поскольку у Армении нет самостоятельной возможности для дислокации. В этом вопросе нам помогает Российская Федерация, в частности, Министерство обороны. И мы очень рады, что имеем подобную возможность, поскольку другие страны, в других местах, где проживают армянские общины, не делали нам подобных предложений или не протягивали руку помощи. Вы прекрасно знаете названия тех государств, которые сейчас присутствуют на тех сирийских территориях, где продолжают жить и созидать наши соотечественники. К сожалению, на иных сирийских территориях, где присутствуют иные силы, наших соотечественников нет, они просто покинули эти места. Мы не могли не воспользоваться этой возможностью, и мы благодарны российской стороне за то, что протянула руку помощи», — резюмировал Тоноян.