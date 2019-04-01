Москва, 1 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов видит протест жителей Украины в победе Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Жорж-Пьер Сёра. Цирк. 1891

«Победил юморист, комик — и в самом этом факте заложен протест народа. Даже комик лучше Майдана — такой вывод сделали избиратели. Майдан закончился комедией во власти — вот итог первого тура», — констатировал депутат Госдумы.

По его мнению, вероятная победа Зеленского во втором туре может обернуться очередным крушением надежд граждан Украины на лучшее будущее для своей страны, а результатом может стать крах современной украинской государственности.

«Нынешние выборы на Украине — это громкий провал проекта «Антироссия», которым все последние годы вместо цивилизованного государственного строительства занималась майданная власть», — говорит парламентарий.

Это подстегнет США «с удвоенной энергией пытаться снова и снова возбуждать в Украине вражду к России», рассуждает Миронов.

Он напомнил, что осенью предстоят выборы в Верховную раду.