Москва, 1 апреля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Какие-либо оценки проходящим на Украине президентским выборам давать пока рано, равно как и поздравлять претендентов на высший руководящий пост страны с выходом во второй тур. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

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«Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано», — считает официальный представитель Кремля.

По его словам, нужно подождать окончания выборной гонки. Также, отметил Песков, было бы неверно на данном этапе поздравлять кандидатов в президенты Украины с выходом во второй тур голосования.

«Потому что победитель выборов пока не определён на Украине», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоялись выборы президента Украины. При этом, по результатам предварительного подсчёта голосов, ЦИК уже официально объявил о проведении второго тура выборов. В настоящее время, после обработки 72% голосов, лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский. Ему будущее Украины доверили 30,43% избирателей. Действующий президент страны Пётр Порошенко отстаёт от него почти в два раза. За главу государства свои голоса отдали 16,15%. Эти кандидаты будут бороться за победу во втором туре.