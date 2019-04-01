Воронеж, 1 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Около 1000 молодых деревьев высадили студенты Воронежского государственного технического университета в рамках акции «Здоровый лес», сообщает 1 апреля пресс-служба вуза.

Джордж Клаузен. Посадка деревьев. 1888

«Ежегодно силами добровольцев засаживаются всё новые и новые территории. В этом году в акции приняло участие более 40 студентов ВГТУ, и на территории Кожевенного кордона появилось около 1000 молодых деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция направлена на повышение экологической грамотности населения и восстановление лесного массива региона. Ее организаторами выступают Управление лесного хозяйства Воронежской области совместно с региональным молодежным правительством, при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

В вузе напомнили, что лесные территории вокруг Воронежа лишились своих «легких» во время сильной жары и засухи 2010 года, когда сгорели гектары лесных массивов вокруг города. Восстановление лесов продолжается до сих пор.

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