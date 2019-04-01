Ереван, 1 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В комментариях азербайджанской стороны относительно переговоров есть старые инерционные определения. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене и сделанных после нее заявлениях азербайджанской стороны.

Встреча в Вене 29 марта

Напомнив о том, что он положительно оценивает встречу с Алиевым, Пашинян добавил: «Знаете, существует такая проблема: лидеры двух стран, предположительно серьезные люди, встречаются, говорят, обсуждают, а уже после встречи звучат диаметрально противоположные комментарии. Поверьте, это создает достаточно серьезную проблему и вообще ставит под вопрос серьезность всего процесса. В этом плане для нас чересчур важно быть максимально корректными, максимально оставаться в рамках переговорной логики.

Поскольку в последние дни азербайджанская сторона делает заявления, которые, по существу, выходят за рамки совместного заявления, считаю необходимым выступить с некоторыми разъяснениями. Для того чтобы переговоры стали наиболее эффективными, надо как-то забыть старые и повторяющиеся тексты, которые уже показали свою неэффективность, в переговорном процессе пора руководствоваться новыми подходами. Это то, что предлагает Армения.

Хочу подтвердить: мы поехали на переговоры в Вену со степанакертской повесткой. То есть речь о том, что мы наметили на совместном заседании совбезов Армении и НКР 12 марта в Степанакерте. На этом заседании я сказал, что для нас очень важно участие представителей Карабаха в переговорном процессе. Я также отметил и сейчас говорю, что это не требование и не ожидание изменения переговорного формата, не прихоть или предусловие. Это всего лишь стремление сделать переговорный процесс эффективным.

Сейчас азербайджанская сторона говорит: важно, что формат переговоров остался неизменным. Они хотят сказать, что из этих обсуждений вышли победителями. Во-первых, это некорректно в рамках той логики, о которой мы уже договаривались — не искать победителей и проигравших. Во-вторых, делая акцент на участии Карабаха и поднимая подобный вопрос, мы вообще не ставили вопроса смены переговорного формата. Переговорный процесс под председательством МГ ОБСЕ не вызывает сомнений. Вопрос в том, что означает этот формат по существу. Нагорный Карабах очень долгое время был стороной переговоров.

С первого же этапа формирования МГ ОБСЕ участие Карабаха лежало в основе логики как раз переговорного формата, и в этом плане мы, естественно, не ставим вопрос смены формата.

Действительно ли обсуждался в Вене вопрос участия Карабаха? Конечно, обсуждался. Действительно ли мы серьезно аргументировали эту точку зрения? Конечно, аргументировали. Пришли ли стороны к согласию по этому вопросу? Конечно, не пришли. Действительно ли это означает, что данный вопрос не будет больше предметом обсуждения? Конечно, нет. Это означает, что обсуждения вокруг данной темы надо продолжить.

Следующий пункт: я говорил, что, как новый человек в переговорах, должен получить определенные разъяснения относительно Мадридских принципов. Этот вопрос также был поднят во время обсуждения с главой Азербайджана, а также во время обсуждения с сопредседателями. Действительно ли на этом этапе можно сказать, что эти разъяснения даны, и мы получили ответы на наши вопросы? Нет, потому что это очень объемные вопросы, и в результате одного обсуждения невозможно было получить все ответы. Это означает, что это надо обсудить и в будущем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вене провели переговоры по нагорно-карабахскому конфликту.

После них, по сообщению ТАСС, Алиев заявил о том, что переговоры прошли в конструктивной обстановке.

«Важным является то, что формат переговоров остался неизменным, переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это и было многие годы», — сказал Алиев.