Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Отказ Конституционного суда РФ в удовлетворении иска против пенсионной реформы может выглядеть как оправдание действий правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила председатель петербургского отделения «Справедливой России», депутат Заксобрания Петербурга V созыва Марина Шишкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд Рф

Напомним, оппозиционные депутаты Госдумы подали в КС запрос о соответствии пенсионной реформы Конституции, под обращением подписались 98 парламентариев от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Однако, как стало известно ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции.

«Конечно, сейчас роль Конституционного суда в России не та, какая должна была быть, — заметила Марина Шишкина. — Суд должен стоять над правительством, президентом, должен хранить Конституцию, грубо говоря, охранять народ, независимо от того, кто является премьер-министром в каждый текущий момент времени».

При этом, на ее взгляд, в случае с повышением пенсионного возраста, согласованным обеими палатами Федерального Собрания и президентом Владимиром Путиным, судьи Конституционного суда были поставлены в крайне неудобное положение.

«Наверное, невозможно представить ситуацию в нашей стране, где какая-то структура была бы абсолютно независимой от всех трех ветвей власти. Судьи КС попали в щекотливую и неудобную ситуацию, причем большинство из них — люди приличные, профессиональные и серьезные, им не позавидуешь. Будет ли этот отказ попыткой оправдать правительство? Если так, то это значило бы большой минус для Конституционного суда. Нельзя оправдывать никакое правительство. Мне хотелось бы, чтобы КС стоял над всеми структурами исполнительной власти», — добавила Шишкина.