Кошалин, Польша, 1 апреля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Большой общественный резонанс в польском сегменте интернета вызвала акция польских священников из города Кошалин. В воскресенье католический фонд «СМС с Неба» опубликовал в Facebook фотографии, на которых священники в присутствии прихожан, в том числе детей, сжигают книги перед церковью.

Цитата из х∕ф «Гарри Поттер и кубок огня». Реж. Майк Ньюэлл. 2005. США, Великобритания Чёрная метка

На фотографиях видно, что в огонь были брошены «Гарри Поттер и тайная комната» Джоан Роулинг, «Сумерки» Стефани Майер» и книга индийского гуру Ошо. Кроме книг в огне видны африканская маска, статуэтки религиозных культов Восточной Азии, и даже розовый детский зонтик с Hello Kity.

Акция вызвала у пользователей соцсетей ассоциации с событиями в нацистской Германии в 1933 году. Кто-то разместил в комментариях фото горящей церкви.

«Необходимо отбросить все формы гадания: обращение к Сатане или к демонам, вызов умерших или другие практики, направленные, якобы, на раскрытие будущего (Ср. Второзаконие 18,10; Иер 29, 8). Использование гороскопов, астрологию, хиромантию, разъяснение пророчеств и предсказаний, ясновидение, медиумы — это проявления желания контролировать время, историю и, наконец, людей, а также стремление объединить скрытые силы. Эти практики противоречат почтению и уважению, связанным с любящим страхом, которые принадлежат только Богу», — говорится в подписи к фотографиям.

Как поясняет gazeta.pl, фонд «СМС с Неба», созданный в 2012 году, ставит своей целью распространение Слова Божьего с помощью современных средств массовой коммуникации, в частности соцсетей.