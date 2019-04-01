Москва, 1 апреля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. За разработчиком решения для блокировки мессенджера Telegram, которое выбрал Роскомнадзор по результатам конкурса, стоит «дочка» «Ростелекома», а также владельцы федерального оператора связи ООО «Экотелеком Подольск», сообщает ИА REGNUM.

miksoladi Сколково

Напомним, по итогам проведённого конкурса рабочая группа Роскомнадзора выбрала инструмент, который, по заверениям разработчиков, позволяет блокировать мессенджер Telegram. Победителем конкурса стало ООО «РДП.РУ», предложившее технологию глубокой фильтрации трафика. Ведомство уже уведомило операторов связи о необходимости приобрести соответствующее оборудование.

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ИА REGNUM выясняло, кто стоит за производителем технологии — ООО «РДП.РУ». По данным ЕГРЮЛ, компания была учреждена 9 декабря 2010 года, базируется на территории Сколково. Уставный капитал — 791 798,64 рубля, среднесписочная численность работников — около 30 человек. Директором является Сергей Никулин, который также выступает её совладельцем с долей почти 30%. Второй совладелец компании — Николай Гузаков. И Гузаков, и Никулин в базе данных налоговой службы числятся владельцами федерального лицензированного оператора связи ООО «Экотелеком Подольск», учреждённого в 2013 году в Подмосковье, и ещё десятка компаний, в том числе — АО «Альтаген», которое также занимается предоставлением услуг связи, и ООО «Национальный центр ресурсоэффективности», специализирующегося на разработке компьютерного программного обеспечения.

Также в состав совладельцев ООО «РДП.РУ» входит ООО «Коммит Кэпитал», владеющее долей в 15%, и специализирующееся на предоставлении некоторых видов финансовых услуг. Единственным владельцем последней, имеющей уставный капитал 10 тыс. рублей, является ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

Совместно с АО «Научно-исследовательский институт «Масштаб», чьим соучредителем при акционировании выступало Росимущество, компания «Коммит Кэпитал» в 2015 году учредила ООО «Булат», которое занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Третьим совладельцем «Булата» является ООО «Кьютек», специализирующееся на предоставлении некоторых видов финансовых услуг. А институт «Масштаб» в свою очередь является разработчиком сложных систем и средств телекоммуникаций, защиты информации, автоматизированного управления.

Четвёртый владелец победителя конкурса, взявшегося за создание технологии полной блокировки мессенджера Telegram, — ООО «Эдвансмент Груп» (доля — 25,01%). Единственный владелец учреждённого в октябре 2014 года ООО, специализирующегося на управлении финансово-промышленными группами, — Антон Сушкевич.

Из открытых источников информации известно, что Сушкевич был владельцем доли компании «Энвижн Груп», работающей в сфере системной интеграции, но её он продал АФК «Система». Известно также, что Сушкевич выступал инвестором казанского стартапа «Автодория». В апреле 2015 года издание CNews сообщило о приобретении им доли в 15%.

«Этот стартап поддерживается и контролируется инвестиционным фондом «Стартобаза», которым владеет Светлана Никифорова, супруга главы Минкомсвязи России Николая Никифорова (Примечание ИА REGNUM : на тот момент Никифоров ещё был министром)», — уточняло издание.

Напомним, Никифоров — выходец из Татарии, до назначения на пост министра, которого он лишился в мае 2018 года, возглавлял министерство информатизации и связи республики.