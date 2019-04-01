У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Иск оппозиционных депутатов о признании пенсионной реформы неконституционной не имел шанса на удовлетворение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов.
Напомним, по данным источника агентства, КС РФ вскоре откажет представителям парламентской оппозиции в иске против повышения пенсионного возраста, узаконенного в 2018 году.
«Думаю, что этот иск не имел под собой оснований, чтобы быть выигранным. Для оппозиции это служило лишь напоминанием о себе в преддверии осенних выборов», — заметил Юрий Светов.
По мнению политолога, Конституционный суд не устраняется от ответственности, а принял решение после внутреннего обсуждения. При этом основную роль сыграло то, что повышение пенсионного возраста было одобрено Федеральным Собранием и регионами.
«Вопрос же заключается в том, вправе ли были власти проводить пенсионную реформу или нет. Учитывая, что в этом процессе участвовали обе палаты Федерального Собрания, и Госдума, и Совет Федерации, это подписано президентом, суд счел, что там нет нарушений Конституции. Истцы должны были предъявить доказательства, что, допустим, Госдума и Совфед не имеют права проводить такого рода решения», — пояснил Светов.
При этом он полагает, что исполнительная власть никогда и не отрицала, что несет ответственность за повышение пенсионного возраста.
«Путин никогда и не уклонялся от того, что эта реформа — его, он сказал, что взвесил всё и отошел от своего прежнего мнения, что реформу проводить нельзя», — добавил Светов.
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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