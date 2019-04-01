Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Иск оппозиционных депутатов о признании пенсионной реформы неконституционной не имел шанса на удовлетворение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Напомним, по данным источника агентства, КС РФ вскоре откажет представителям парламентской оппозиции в иске против повышения пенсионного возраста, узаконенного в 2018 году.

«Думаю, что этот иск не имел под собой оснований, чтобы быть выигранным. Для оппозиции это служило лишь напоминанием о себе в преддверии осенних выборов», — заметил Юрий Светов.

По мнению политолога, Конституционный суд не устраняется от ответственности, а принял решение после внутреннего обсуждения. При этом основную роль сыграло то, что повышение пенсионного возраста было одобрено Федеральным Собранием и регионами.

«Вопрос же заключается в том, вправе ли были власти проводить пенсионную реформу или нет. Учитывая, что в этом процессе участвовали обе палаты Федерального Собрания, и Госдума, и Совет Федерации, это подписано президентом, суд счел, что там нет нарушений Конституции. Истцы должны были предъявить доказательства, что, допустим, Госдума и Совфед не имеют права проводить такого рода решения», — пояснил Светов.

При этом он полагает, что исполнительная власть никогда и не отрицала, что несет ответственность за повышение пенсионного возраста.

«Путин никогда и не уклонялся от того, что эта реформа — его, он сказал, что взвесил всё и отошел от своего прежнего мнения, что реформу проводить нельзя», — добавил Светов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Читайте также: Пенсии: Конституционный суд возложит ответственность на правительство