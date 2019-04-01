Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Конкурс социального плаката, посвященный столетию знаменитых «Окон РОСТА» стартовал 1 апреля в Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского в Санкт-Петербурге.

Библиотека имени В.В. Маяковского Афиша конкурса

Среди целей конкурса организаторы называют привлечение общественного интереса к актуальным социальным проблемам города, формирование активной гражданской позиции у молодых петербуржцев, воспитание патриотизма и нравственности. Участником конкурса может стать любой житель Петербурга, достигший 14 лет, каждый автор может представить на конкурс до трех плакатов. Рисунки должны быть выполнены в простой и острой манере «Окон РОСТА» в 2−3 цвета, иметь актуальную для города на Неве тематику и сопровождаться короткими стихотворными подписями. Работы, выполненные вертикально в формате А4, предоставляются на конкурс в электронном виде. С подробными правилами конкурса можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Прием работ будет проходить с 1 апреля по 31 мая, до 30 июня плакаты будет оценивать специальное жюри с точки зрения соответствия теме конкурса, художественного уровня и оригинальности идеи. Награждение победителей пройдет в июле 2019 года, в библиотеке будет организована выставка конкурсных работ.

«Окна РОСТА» — это форма агитации, существовавшая в Советской России в период Гражданской войны. В создании броских, лаконичных и доходчивых плакатов участвовали известные художники и поэты, сотрудничавшие с Российским телеграфным агентством — Владимир Маяковский, Михаил Черемных, Дмитрий Моор, Михаил Вольпин, Лев Бродаты и другие. Плакаты призывали как к борьбе с врагом на фронтах, так и к ударному тылу в тылу, указывали на самые жгучие проблемы в жизни молодой республики. Обычно они вывешивались в витринах закрытых магазинов и лавок и потому назывались «окнами».