Москва, 1 апреля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Повышение пенсий и иных социальных выплат в России ранее являлось достаточно позитивным фактором для динамики реальных доходов и розничных продаж. Но этот эффект проявлялся на фоне снижающейся инфляции в 2017 году и первой половине 2018 года. По итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, а за первые два месяца 2019 года поднялась до 5,2%. Поэтому повышение социальных пенсий всего на 2% вряд ли сможет повлиять на реальные доходы и розничные продажи товаров, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По её словам, население России оценивает личную инфляцию вдвое выше официальной, то есть, согласно опросам социологов, инфляция, по оценкам населения, превышает 10%. Из этого следует, что пенсии должны расти как минимум наравне хотя бы с официальной инфляцией, однако на более существенные выплаты пенсионерам рассчитывать не приходится.

«Тем временем государство всё активнее распространяет проект индивидуального пенсионного капитала. Вероятно, население постепенно готовят к тому, чтобы все на старость более-менее приличный доход накапливали себе сами, а государство будет по-прежнему индексировать самым малоимущим пенсию на пару процентов в год, но это сейчас не выглядит даже покупкой политической лояльности», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей. Это ниже уровня инфляции за 2018 год и меньше планируемой Пенсионным фондом РФ индексации.

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