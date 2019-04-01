Государство «осчастливило» пенсионеров на 2%: можно ли больше
Москва, 1 апреля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Повышение пенсий и иных социальных выплат в России ранее являлось достаточно позитивным фактором для динамики реальных доходов и розничных продаж. Но этот эффект проявлялся на фоне снижающейся инфляции в 2017 году и первой половине 2018 года. По итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, а за первые два месяца 2019 года поднялась до 5,2%. Поэтому повышение социальных пенсий всего на 2% вряд ли сможет повлиять на реальные доходы и розничные продажи товаров, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
По её словам, население России оценивает личную инфляцию вдвое выше официальной, то есть, согласно опросам социологов, инфляция, по оценкам населения, превышает 10%. Из этого следует, что пенсии должны расти как минимум наравне хотя бы с официальной инфляцией, однако на более существенные выплаты пенсионерам рассчитывать не приходится.
«Тем временем государство всё активнее распространяет проект индивидуального пенсионного капитала. Вероятно, население постепенно готовят к тому, чтобы все на старость более-менее приличный доход накапливали себе сами, а государство будет по-прежнему индексировать самым малоимущим пенсию на пару процентов в год, но это сейчас не выглядит даже покупкой политической лояльности», — высказала своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей. Это ниже уровня инфляции за 2018 год и меньше планируемой Пенсионным фондом РФ индексации.
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