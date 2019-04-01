Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд своим решением открыл дорогу рассмотрению судебного иска двух жителей города к городским службам в связи с плохой уборкой снега в сезон 2018−2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима 2019 года в Петербурге

В исковом заявлении оспаривается бездействие комитета по благоустройству правительства Санкт-Петербурга, администраций Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга.

В начале февраля Калининский районный суд Петербурга вынес определение об отказе в принятии этого иска, сославшись на наличие между сторонами спора о гражданском праве, подлежащего рассмотрению и разрешению по правилам Гражданского процессуального кодекса РФ.

Однако сегодня горсуд Петербурга отменил определение Калининского районного суда об отказе в принятии административного искового заявления Дианы Деминой и Алексея Ильина.

«Дело подлежит возврату в районный суд для рассмотрения заявления со стадии принятия», — сообщили 1 апреля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Читайте также: От гололеда и сосулек в Петербурге за зиму пострадали больше 4 тыс. человек

Напомним, за зимний сезон в Петербурге более 4 тысяч человек получили травмы из-за гололеда и сосулек. В больницу попали 3734 человека. Два человека погибли. Добавим, что за зиму — весну 2018−2019 года в Санкт-Петербурге выпало 223 сантиметра снега.