Хабаровск, 1 апреля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Программа «Дальневосточный гектар» — провальна, бесцельна, не имеет под собой никакого научного фундамента, а потому совершенно бесполезна в качестве инструмента по развитию Дальнего Востока. Такого мнения придерживается доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономических исследований РАН Александр Демьяненко. Он считает, что бесплатная раздача земель не имеет никакого смысла, если, к тому же, не ясно, что делать на этой земле и кто это будет делать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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«Любая программа должна иметь некую цель. Если цель сформулирована плохо, неправильно, то никакая программа, никакие деньги, в неё вложенные, ситуацию не спасут. Это факт бесспорный. Если говорить о программе «Дальневосточный гектар», то для меня, если честно, до сих пор остаётся большой загадкой — какова её цель?

Если бы разработчики этой программы (я не знаю, кстати, кто её разрабатывал, никаких ссылок на хоть какую-то научную структуру нет) хоть немного разбирались в вопросе, они бы понимали довольно простые вещи. Первое: землю бесплатно не раздают. Такого никогда не было ни в одной развитой цивилизованной стране в последние 100 лет. Даже в эпоху крепостного права дворян наделяли имением — землёй с крестьянами. Сама по себе земля мало кому нужна. В своё время, если вспомнить историю заселения Амурской области и Приморья, предполагалась не раздача земли, а выделение земли. Это разные вещи. Человек, получавший надел, не мог распоряжаться землёй, не мог её продать — он мог её обрабатывать и пользоваться плодами того, что он на этой земле произвёл. И тогда выделялось порядка 110 гектаров. Если на этом наделе рос лес — человек имел право пользоваться этим лесом. Второе: никакого массового притока населения на дальневосточные земли это не вызвало. Да и цель такая не ставилась! Массовое переселение-то началось только после Русско-японской войны, когда соответствующим образом было подготовлено само крестьянство. Реформы были направлены на то, чтобы придать сельской экономике России новое качество. И вот тогда народ поехал — до 80 тысяч человек в год въезжало в аграрные области Дальнего Востока. Но даже тогда никто не ставил задачу массового переселения всех подряд людей на Дальний Восток. Ставка делалась на людей, которые в состоянии здесь работать.

В столицах — Москве и Санкт-Петербурге — создавались конторы, которые отбирали людей. Именно — отбирали. И не каждого могли взять. Очень важная деталь, хочу её особенно подчеркнуть: люди ехали на Дальний Восток не за землёй. Они ехали — за заработком. Заработок — единственное, что может привлечь людей на Дальний Восток. И, уверяю вас, с тех пор ничего не изменилось. И если бы программа по развитию Дальнего Востока, в том числе и программа «Дальневосточный гектар», были подкреплены соответствующими мерами, позволяющими людям зарабатывать здесь, всё было бы иначе», — объяснил Александр Демьяненко.

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Даже планы советского правительства, которое усиленно занималось развитием Дальнего Востока, его индустриализацией, предполагали переселение только 1 миллиона человек за 10 лет. Сравним с обещаниями Минвостокразвития перевезти за год — два на «ДВ-гектары» до 30 млн человек? В последнее время, правда, аппетиты ведомства значительно уменьшились — согласно новой демографической концепции, к 2025 году население ДФО должно увеличиться на примерно 400−500 тыс. человек. Но оно не увеличивается. Оно тает на глазах. А ещё — его заменяют мигранты из стран Центральной Азии — плохо говорящие по-русски, плохо образованные, с низкими трудовыми навыками.

Мигрантов не интересуют «дальневосточные гектары». Выходцы из жарких стран, где снимают не один урожай в год, прекрасно понимают перспективы работы на «вечной мерзлоте». Зато мигранты занимают рабочие места коренных дальневосточников. И поделать с этим ничего не могут даже местные власти: бизнесу выгодно принимать на работу мигрантов, на них не нужно тратиться, строить жильё, школы, больницы. Мигранты приезжают на Дальний Восток не навсегда — только заработать. Их семьи, преимущественно, остаются на родине. Либо они приезжают семьями, в надежде на преференции, образование, здравоохранение. Но большинство из них всё равно, проработав несколько лет, уезжают. Им на смену приходят другие — такие же временщики. В этом смысле ещё одно «гектарное» нововведение, разрешение брать «дальневосточные гектары» иностранцам — соотечественникам и лицам без гражданства, — также обречено на провал.

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Как сообщало ИА REGNUM, и без того провальная программа «Дальневосточный гектар» теряет остатки конкуренции на фоне создаваемых аналогичных программ в центральных, западных и южных регионах России, в которые жители ДФО уезжают и без всяких «гектаров». Сегодня уже актуальны ленинградский, калужский и вологодский гектары. Эти программы куда более продуманы, предполагают выделение земли в количестве, достаточном для занятия сельским хозяйством. Например, в Вологодской области частное лицо может получить до 10 гектаров земли, а юридическое — до 100 гектаров. К тому же эти регионы избавлены от одного из главных проклятий Дальнего Востока — транспортной недоступности. От «вологодского гектара» до Москвы 450 километров, до Санкт-Петербурга — 700 по хорошей автомобильной дороге.

Проведенный ИА REGNUM опрос жителей российских регионов, в котором приняли участие почти 35 тыс. человек, показал, что россияне прекрасно осведомлены о программе «Дальневосточный гектар», но ехать на край света за куском земли не планируют.

Доктор политических наук Илдус Ярулин назвал программу «ДВ-гектар» «пиар-проектом», который никаких иных целей не имеет.

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