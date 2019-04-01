Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В первые два месяца 2019 года продажи новых автомобилей в Петербурге сократились на 1% по сравнению с тем же периодом 2018 года. За февраль текущего года падение достигло 2% к уровню февраля 2018-го. Такая ситуация сложилась впервые за два последних года.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение на Троицком мосту в Петербурге

«Последний раз отрицательная динамика была зафиксирована в феврале 2017 года, когда продажи машин сократились на 3%», — сообщили 1 апреля в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

По его данным, в январе-феврале 2019 года в Санкт-Петербурге продан 19 851 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль.

На петербургском рынке лидирует корейский бренд KIA с ростом в 44% за январь-февраль 2019 года. На второй позиции Hyundai (+4%), на третьей — отечественная LADA (+8%).

Занимающий четвертую строчку Renault потерял за два месяца 21% продаж (к уровню того же периода 2018 года). Также несколько ослабли позиции в Петербурге у Volkswagen и Nissan, зато у марок Skoda, Mitsubishi и Toyota дела в начале 2019 года пошли лучше, чем в начале прошлого года.

Но самое большое падение в первой десятке брендов на петербургском рынке отмечено у марки Ford (минус 32%), которая в скором времени совсем покинет рынок новых легковых автомобилей в РФ.

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«Американский бренд, который на днях объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей, наряду с Renault и VW больше других повлияли на негативный результат продаж в Петербурге», — прокомментировал гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Он также отметил, что из-за сокращения финансирования госпрограммы поддержки, которые формировали отложенный спрос, фактически перестали работать.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-февраля 2019 года составила 8,6% (год назад — 8,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге было продано 159 335 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 15% больше, чем за 2017 год.

В новых условиях наиболее перспективным для дилеров в 2019 году остается направление продаж автомобилей с пробегом.