Москва, 1 апреля, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Двукратный разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко дает молодому политику отличную возможность выиграть выборы президента Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

«Ставшая на этот момент по итогам выборов третьей Юлия Тимошенко, конечно, приложит все усилия, чтобы опротестовать результаты, и это будет отвлекать действующего президента от предвыборной кампании. С высокой долей вероятности Украина получит нового президента, что обострит и так сложную внутриполитическую ситуацию», — пояснил политолог.

По Конституции Украины Рада назначает премьера, и в ней у Порошенко большая фракция, то есть можно будет увидеть явный кризис власти, когда страна будет жить с исполняющим обязанности премьера много месяцев до окончания выборов новой Рады.

«Но это всё потом. А пока всех ждет драматическая развязка первого тура. До сих пор подсчитано только около половины протоколов, что дает основания считать, что была чудовищная фальсификация», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 1 апреля ЦИК Украины обработала 50,36% протоколов голосования на выборах президента. Первое место удерживает шоумен Зеленский — 30,20% (или 2 645 144 избирателя). На втором месте — Порошенко с 16,64% (1 457 202 голоса). На третьем месте Тимошенко с 13,08% (1 145 815 голосов).

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