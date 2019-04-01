Москва, 1 апреля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Россия не может признать итоги выборов на Украине, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Конечно, мы не можем признать результаты таких выборов. Украина сделала все для этого. Россия в официальных документах названа «страной-агрессором», Украина не пускает русских мужчин с 18 до 60 лет. Все, кто въезжает из России, должны сдать отпечатки пальцев. Не пускают наших журналистов, артистов, наблюдателей. Который год отказываются принять посла России. Осталось только войну нам объявить», — рассуждает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте действующий президент Петр Порошенко. Предварительные данные говорят о возможности второго тура выборов.