Москва, 1 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Рубль падал практически всю прошлую неделю, ускорив снижение под занавес сессии 29 марта на сообщениях о подготовке новых антироссийских санкций. По итогам дня пара доллар/рубль подскочила на 0,7%, достигнув уровня 65,68 руб. и финишировав на отметке 65,52 руб. Евро/рубль набрала 0,8%, отметив двухнедельный максимум на 73,76 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Реакция рубля на новости была закономерной — игроки традиционно спешат избавиться от российских активов в целом, как только поднимается тема о введении новых ограничительных мер в отношении Москвы со стороны Запада. По сообщениям СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций в связи с отравлением Скрипалей.

Причем проект уже прошел голосование в госдепе и минфине и теперь ожидает решения Белого дома. Больше всего инвесторов испугала фраза о том, что новые санкции могут затронуть банковский сектор страны», — пояснил эксперт.

Неудивительно, что на фоне этих спекуляций доллар/рубль устремился вверх, ускорив подъем после того, как в начале недели не смог продавить отметку 64 руб. В этих условиях не помогла и дорожающая нефть. Впрочем, сегодня этот фактор окажет поддержку нашей валюте — Brent снова рванула выше отметки 68 долларов на фоне сокращения буровой активности в США и сильных данных по деловой активности в промышленном секторе Китая.

«Так, в условиях общего улучшения интереса к риску пара доллар/рубль может отступить от пятничных максимумов, хотя потенциал восстановления «россиянина» будет ограниченным в силу вернувшейся на сцену темы санкций», — полагает Николаев.

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