Киев, 1 апреля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Из 29,6 млн граждан Украины, включённых в избирательные списки, почти 11 млн человек не смогли или не захотели принять участие в выборах президента страны, сказано 1 апреля на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Gov.ua Выборы на Украине

Всего было выдано примерно 18,8 млн бюллетеней.

На выборах не голосовали от 2 до 4 млн жителей ДНР и ЛНР, которые явно настроены оппозиционно по отношению к киевским властям. Также не смогли проголосовать от 1 до 3 млн переселенцев, а также людей, не имеющих постоянной прописки.

Ранее Киев отнял право выбора у почти 3 млн граждан Украины, которые живут и работают в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки более половины протоколов, на украинских выборах лидирует актёр Владимир Зеленский. За него проголосовали более 30% избирателей.

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