Москва, 1 апреля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Госдума может 2 апреля принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять соответствующий проект заявления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Решение о вынесении проекта заявления на пленарное заседание примет 1 апреля Совет Думы.

Одним из оснований для непризнания итогов выборов стало то, что весь Юго-Восток Украины был отрезан от голосования, не голосовали и граждане Украины, проживающие на территории России.

«Это уже 5−6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас», — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Проект заявления о непризнании итогов выборов на Украине внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в марте.

«Депутаты Государственной думы решительно осуждают деструктивные действия украинских властей в ходе проведения выборов президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима на Украине», — говорится, в частности, в документе.