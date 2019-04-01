Екатеринбург, 1 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев 1 апреля ушёл в почётную отставку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного суда.

(сс)zoosnow Время

Его обязанности будет исполнять заместитель председателя Владимир Дмитриев, отметили в пресс-службе.

Александр Дементьев имеет судейский стаж в 36 лет, из которых 26 лет он занимал в областном суде руководящие должности. Родился в посёлке Аргаяш Челябинской области 1 мая 1956 года, а в 1982-м окончил Свердловский юридический институт. Областной суд он возглавил в 2013 году.

Владимир Дмитриев имеет 19-летний судейский стаж. В 2018 году он был назначен заместителем председателя по гражданским делам. Дмитриев также является членом президиума облсуда, имеет первый квалификационный класс.