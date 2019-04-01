Красноярск, 1 апреля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков на территорию региона.

Пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю Наркотики, обнаруженные сотрудниками УФСБ

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 апреля, в пресс-службе ведомства, двое красноярцев в феврале 2019 года приобрели наркотики в Санкт-Петербурге и отправили их в Красноярск. Их сообщника — адресата посылки — сотрудники УФСБ задержали в момент получения груза. Остальных членов преступной группы также задержали.

В отправлении были обнаружены полиэтиленовые свёртки, в которых находилось порядка 1,5 кг синтетических наркотиков и более 1 кг наркотиков натурального происхождения, в том числе 150 граммов кокаина. Стоимость изъятой партии на «чёрном рынке», по предварительным данным, составляет около 7 млн рублей.

Сотрудники УФСБ выяснили, что преступники сбывали наркотики через организованный ими интернет-магазин. Деятельность данного ресурса пресечена. Выявлен ещё ряд точек сбыта, а такое большое количество «закладок».

"Стоит отметить, что вопросами финансирования приобретения наркотических средств, а также оказания покровительства при их последующем сбыте занимались члены этнического преступного сообщества», — говорится в сообщении УФСБ России по Красноярскому краю.

В феврале в отношении троих участников преступной группы было возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, организовавшего на территории садового товарищества в окрестностях города нарколабораторию.

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