Хозяину нарколаборатории в Красноярске грозит до 20 лет тюрьмы

Красноярск, , 07:02 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, организовавшего на территории садового товарищества в окрестностях города нарколабораторию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Установлено, что лабораторное оборудование по переработке наркотического сырья красноярец разместил в бане на дачном участке, принадлежащем его знакомому. Ингредиенты, необходимые для производства синтетического наркотика, он заказывал через интернет.

Готовое зелье сбывалось оптовыми партиями в Красноярске. Осмотрев помещение, сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли более 3 кг наркотика, что является особо крупным размером. Также наркотики нашли в квартире его знакомого, о чем наркопроизводитель не поставил мужчину в известность.

Уголовное дело в отношении красноярца было возбуждено 5 октября. Мужчина заключён под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года стало известно, что в Красноярске перекрыт крупный канал поставки наркотиков. Наркосбытчиком оказался 50-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Красноярске. Он занимался сбытом оптовых партий героина местным наркоторговцам.

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