Москва, 1 апреля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В настоящее время в Москве проходит переселение горожан, участвующих в программе реновации, в 35 стартовых домов, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В конце марта началось переселение двух старых пятиэтажек в районе Котловка на юго-западе. Новые дома расположены в непосредственной близости от расселяемых домов.

В двух новых домах расположены 243 квартиры. В каждой квартире отделка комфорт-класса. Дома адаптированы для маломобильных жителей.

На месте расселяемых пятиэтажек возведут новое жилье. Всего в квартале Котловка расположено 17 домов, включенных в программу реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Утвержден список из 323 стартовых площадок для строительства более 4,6 млн кв. метров.

Подробнее: В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации