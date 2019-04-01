В Москве проходит переселение в 35 домов по реновации
Москва, 1 апреля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В настоящее время в Москве проходит переселение горожан, участвующих в программе реновации, в 35 стартовых домов, сообщается на портале мэра столицы.
В конце марта началось переселение двух старых пятиэтажек в районе Котловка на юго-западе. Новые дома расположены в непосредственной близости от расселяемых домов.
В двух новых домах расположены 243 квартиры. В каждой квартире отделка комфорт-класса. Дома адаптированы для маломобильных жителей.
На месте расселяемых пятиэтажек возведут новое жилье. Всего в квартале Котловка расположено 17 домов, включенных в программу реновации.
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Утвержден список из 323 стартовых площадок для строительства более 4,6 млн кв. метров.
Подробнее: В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации