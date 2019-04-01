Москва, 1 апреля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Во второй тур Петр Порошенко прорвется, возможно, благодаря махинациям и административному ресурсу, однако его результат показывает провал политики «майданного» президента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Необходимо дождаться выводов относительно всех возможных нарушений во время голосования. Нельзя исключать того, что во второй тур Порошенко прорывается исключительно благодаря административному ресурсу и различным махинациям», — отметил Слуцкий.

В любом случае, рассуждает парламентарий, «предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота и ведущего войну с собственным народом».

"Ни провокация в Керченском проливе с последующими очередными антироссийскими санкциями, ни покровительство западных тьюторов не помогли Порошенко одержать убедительную победу в первом туре выборов главы Украины», — констатировал он.

ЦИК Украины продолжает подводить итоги прошедших накануне в республике выборов. На первом месте шоумен Владимир Зеленский, на втором — Петр Порошенко. Второй тур выборов намечен на 21 апреля.