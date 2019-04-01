Москва, 1 апреля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает идеальным расклад перед вторым туром выборов президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

ЦИК Украины продолжает подводить итоги прошедших накануне в республике выборов. На первом месте шоумен Владимир Зеленский, на втором — Петр Порошенко.

«Пока ей предстоит «выбирать» между тем, что было, и комиком без внятной программы. Идеальный расклад для президента с обрушившимся ещё недавно рейтингом. Технологии, пропаганда и админресурс своё дело сделали», — отметил Косачёв в соцсети Facebook.

Он отметил, что, поскольку «кандидатов Кремля» в списке реальных претендентов изначально не было, решили, что Москва ещё коварнее и вовсе не планирует вернуть заблудшую Украину в свои сети, а, наоборот, выбрала стратегию «чем хуже, тем лучше».

«Конечно, вся эта «филькина конспирология» нужна сугубо для пропагандистских целей, но в чём-то «эксперты» правы: если бы мы хотели очень навредить Украине, то предложили бы ей выбирать именно между нынешними кандидатами. Но мы ей не желаем зла, а потому верим, что однажды и там будут демократические выборы», — указал сенатор.