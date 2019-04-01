Тэгу, Южная Корея, 1 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. 1 апреля по Южной Корее прошла волна лесных пожаров, сообщает Yonhap News.

skeeze Огонь

По данным телеканала, в 10:22 по местному времени на холме в районе Таса-ып города Тэгу (провинция Кёнсан-Пукто) произошел лесной пожар, в результате которого огнем было уничтожено 3000 кв. метров (0,3 га).

Известно, что в тушении пожара было задействовано 4 вертолета, 13 единиц пожарной техники.

Позднее, в 10:30 по местному времени на холме в районе Синсо-мён города Йончхон (провинция Кенгидо) также вспыхнул лесной пожар, в результате которого было уничтожено 0,19 га леса.

Известно, что в тушении пожара приняли участие представители Лесной службы Республики Корея, а также было задействована два вертолета.

На данный момент правоохранительные органы и сотрудники пожарной службы выясняют точные причины возгараний.