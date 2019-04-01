Москва, 1 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России социальные пенсии увеличились на 2%. Их средний размер вырос на 182 рубля и составил 9 266 рублей. Отметим, что это ниже уровня инфляции за 2018 год и меньше планируемой Пенсионным фондом индексации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

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Как заявили в Минтруде, индексация позволит повысить пенсии почти 4 млн пенсионеров. Также будут проиндексированы пенсионные выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства I группы. Выплаты увеличатся на 268 и 270 рублей и составят 13 674 и 13 812 рублей соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, сделать перерасчёт социальной доплаты к пенсии в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию поручил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца 2019 года необходимо пересчитать.