Москва, 1 апреля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. В том, что несомненным лидером голосования остается кандидат в президенты Украины, артист Владимир Зеленский, доктор экономических наук, профессор и публицист Никита Кричевский не видит ничего необычного. Комментируя на своём канале итоги украинских президентских выборов после обработки трети голосов, он отметил:

Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

«В феномене Владимира Зеленского нет ничего необычного. Если мы уже свыклись с «уберизацией» экономики, то почему мы отвергаем «уберизацию» политики? Массовый потребитель госуслуг хочет видеть во главе государства такого же индивидуума, одного из них, но известного и состоявшегося. Дональд Трамп, хорватка Колинда Грабор-Китарович, словачка Зузана Чапутова, Владимир Зеленский — только некоторые примеры последнего времени. И не нужно надеяться на слабость этих людей: их выбрал народ, и если вы их служебно не поддерживаете, то вы как минимум саботажник.

В России лучше всего этот тренд пока уловила Москва: на выборах в Московскую городскую думу (МГД) предполагается поддерживать самовыдвиженцев, таких же состоявшихся кандидатов «из народа». И пусть МГД мало на что влияет, тенденция очевидна. Что касается Усть-Илимска (на выборах главы этого муниципалитета 27-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР, обошла единоросса, председателя думы Усть-Илимска (Иркутская область) Сергея Зацепина, прим. ИА REGNUM), то и он показал не только протест, но и банкротство прежней партийной модели. В общем, в дамках будет тот, кто поймает новый ветер».

Напомним, 31 марта на Украине прошли президентские выборы. В них принимало участие рекордное количество кандидатов — 39. По предварительным данным украинской ЦИК, после обработки 30% протоколов Петр Порошенко набирает 16,65% голосов голосов, Владимир Зеленский — 30,18%, Юлия Тимошенко — 13,22%. Не исключён второй тур выборов.