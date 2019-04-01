Нижний Новгород, 1 апреля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области обнародовал подробности банкротного дела, начатого в отношении лишённого лицензии в январе 2019 года «Радиотехбанка». Инициатором банкротства стал ЦБ РФ, а причиной послужили долги, которые превышали активы банка на 1,032 млрд рублей. Решение о признании банка банкротом ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долги

Напомним, банк был учреждён в декабре 1990 года в Нижнем Новгороде, но имел филиалы и офисы в Казани, Самаре и Москве. Уставный капитал на май 2018 года составлял свыше 404 млн рублей, в числе крупнейших акционеров нижегородского банка — «лопнувший» весной 2017 года «Татфондбанк». Основанием для отзыва лицензии и последующего банкротства «Радиотехбанка» послужили неоднократные нарушения законодательства, а также сомнительные транзакции. Выплаты вкладчикам начаты с 14 февраля.

Иск о банкротстве был подан ЦБ РФ 18 февраля 2019 года, заявлялась сумма претензий в 202,9 млн рублей.

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"Из представленного в материалы дела заключения о финансовом состоянии должника от 06.03.2019 года следует, что стоимость имущества (активов) банка по состоянию на дату отзыва лицензии составила 2 254 131 тыс. рублей, тогда как размер обязательств банка на дату отзыва лицензии — 3 287 104 тыс. рублей; недостаток имущества для исполнения обязательств банка по состоянию на дату отзыва лицензии составляет 1 032 973 тыс. рублей, что указывает на наличие признаков несостоятельности (банкротстве)», — отмечалось в определении суда, которым «Радиотехбанк» был признан банкротом.

Срок конкурсного производства составит один год, следующее заседание по вопросу продления или завершения процедуры назначено на 19 марта 2020 года.