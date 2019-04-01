Долги превысили 3 млрд: детали банкротства нижегородского «Радиотехбанка»
Нижний Новгород, 1 апреля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области обнародовал подробности банкротного дела, начатого в отношении лишённого лицензии в январе 2019 года «Радиотехбанка». Инициатором банкротства стал ЦБ РФ, а причиной послужили долги, которые превышали активы банка на 1,032 млрд рублей. Решение о признании банка банкротом ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, банк был учреждён в декабре 1990 года в Нижнем Новгороде, но имел филиалы и офисы в Казани, Самаре и Москве. Уставный капитал на май 2018 года составлял свыше 404 млн рублей, в числе крупнейших акционеров нижегородского банка — «лопнувший» весной 2017 года «Татфондбанк». Основанием для отзыва лицензии и последующего банкротства «Радиотехбанка» послужили неоднократные нарушения законодательства, а также сомнительные транзакции. Выплаты вкладчикам начаты с 14 февраля.
Иск о банкротстве был подан ЦБ РФ 18 февраля 2019 года, заявлялась сумма претензий в 202,9 млн рублей.
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"Из представленного в материалы дела заключения о финансовом состоянии должника
Срок конкурсного производства составит один год, следующее заседание по вопросу продления или завершения процедуры назначено на 19 марта 2020 года.