Якутск, 1 апреля, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Глава Якутска Сардана Авксентьева обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту информационного шантажа, которому, по её словам, подверглась. Известный журналист Якутии требовала у мэра отозвать иск горадминистрации к одному из работающих в Якутске застройщиков, в случае успешного исхода она получила бы за свои услуги 7 млн рублей, рассказала Сардана Авксентьева в соцсетях. Сама журналист заявила, что своими действиями просто боролась за возможность для многодетной семьи жить в доме площадью 456 квадратных метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

«Известная и уважаемая в нашем городе журналистка Виктория Г., действуя по поручению одного из застройщиков, выдвинула мне требование отозвать из суда исковое заявление администрации города к этому застройщику (по известному земельному спору об участке в самом центре города), выдать ему новое разрешение на строительство и ряд других, менее значимых «просьб». В случае, если я откажусь выполнять их требования или предам огласке её действия, она угрожает мне распространить некие порочащие меня сведения о моей предыдущей работе, которыми она и её информированные «компаньоны» якобы располагают. Ситуация меня шокировала, мне немного даже жаль женщину, но шантаж — это преступление», — написала Сардана Авксентьева в своём Facebook.

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Она предупредила, что за любую попытку шантажа, не подтвержденную фактами порочащей информации, намерена обращаться в правоохранительные органы «и разматывать всю цепочку до конкретного заказчика».

Журналисткой, шантажировавшей мэра, оказалась известная в Якутии Виктория Габышева. Её коллеги сначала не верили в то, что она могла совершить такой поступок, так как в республике Габышева прославилась своей неподкупностью и правдивостью. У неё много профессиональных премий и наград, она долгое время работала правозащитником. Сама журналистка объяснила свой поступок намерением помочь многодетной семье.

«Мэр сыграла на опережение, честно говоря, не ожидала этого. Она лишила меня самого дорогого, что есть у журналиста — моей репутации. И что бы я сейчас ни говорила, всё будет расцениваться как оправдание», — цитирует Викторию Габышеву ИА SakhaDay.

По словам журналистки, она пыталась продать дом площадью 456 квадратных метров и уехать из Якутска, но желающих купить его не нашлось. Журналист поселила туда многодетную семью, договорившись, что дом будет выкуплен горадминистрацией, но после смены мэра в сентябре 2018 года эти планы рухнули.

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«Когда я поняла, что идея покупки дома для большой семьи рухнула, необходимо было найти другой механизм, который вскоре и был найден. Предполагалось, что республика и город в равных долях поделят между собой всю сумму, изыскав средства на покупку дома у благотворителей — госкорпораций и бизнеса, — рассказала Виктория Габышева ИА SakhaDay. — Несмотря на согласие изыскать требуемую от города половину суммы, Федоров, а затем и Авксентьева на следующий день предупредили, что кроме одного миллиона, город ничего больше не сможет найти».

Тогда журналист обратилась к директору компании «ЯкутскСтройСити» Гамлету Петросяну, «который стал заложником нарушений, допущенных администрацией города».

«Город не только грубо пренебрёг правами двух субъектов, но не провёл полагающихся торгов, «по-хитрому» прирезав дополнительные участки к земле Петросяна, чем нанёс, по версии прокуратуры, ущерб городу, поскольку продал эти участки по цене гораздо меньшей, чем она на самом деле стоила. Но был ли в этом виноват застройщик? Ему предложили — он и купил. Вложивший колоссальную сумму на расселение, замотанный бесконечными исками, заморозившими строительство, а, значит, и взятый кредит, Петросян вынужден оплачивать многомиллионные проценты и аренду пяти дольщикам, пожелавшим жить в доме, который он должен был построить. Впечатление такое, что кто-то планомерно, методично и целенаправленно разоряет застройщика, с удовольствием наблюдая за чужой трагедией и облизываясь на лакомый кусок земли в центре города», — сказала также ИА SakhaDay Виктория Габышева.

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По словам Виктории Габышевой, Гамлет Петросян был готов дать за её дом 7 млн рублей, лишь бы его проблемы со стройкой в центре города решились.

«Документы, случайно оказавшиеся у меня, подтвердили: чудо-мэр — дутый проект, внутри которого — пустота. Документы касались бывшей деятельности Авксентьевой. Боже мой, и этот человек не позволяет мне ковыряться в носу? В следующий визит к ней я тезисно написала несколько предложений на листке бумаги А-4 и положила перед ней, выдвинув требование отказаться от поддержания требований прокуратуры», — также заявила Виктория Габышева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите проходят судебные заседания по иску прокуратуры Якутии к компании «ЯкутСтройСити» и окружной администрации столицы республики, их итогом может стать признание недействительным соглашения мэрии с застройщиком. Инициированное прокурором судебное разбирательство длится с 2017 года, и его предметом является земельный участок, купленный компанией у мэрии за символическую сумму в 1,7 млн рублей. Прокуратура республики сочла такую сделку финансово невыгодной для города и подала в суд, но мэрия, возглавляемая тогда ныне главой республики Айсеном Николаевым, почему-то не стала принимать участие в процессе, не смотря на то, что иск был подан в интересах Якутска. Нынешняя команда мэрии, возглавляемая главой города Сарданой Авксентьевой, согласна с позицией прокуратуры и считает, что эта земля могла быть перераспределена иным образом и на других условиях.