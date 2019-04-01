Москва, 1 апреля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал не дать своему основному сопернику Владимиру Зеленскому «ни одного шанса» во втором туре. Такое заявление говорит о возможных подлогах, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

На текущий момент шансы Зеленского намного выше, чем у Порошенко. Таким образом, украинский лидер либо использует «пустую риторику», либо его штаб заготовил «схемы подлогов, которые не оставят «ни одного шанса» сопернику», отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По итогам обработки 22,36% протоколов, Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,07% голосов. У Порошенко — 16,78% голосов избирателей.

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