Тунис, 1 апреля, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) выступили в поддержку Сирии в вопросе принадлежности Голанских высот. Об этом говорится в проекте коммюнике 30-го саммита международной организации, проходящем в Тунисе.

Staselnik Голанские высоты

ЛАГ отвергла решение американских властей о признании суверенитета Израиля над горным плато в районе сирийско-израильской границы. Сирия имеет право на возвращение Голанских высот, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на документ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ЛАГ глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила отказ Евросоюза признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это сирийская территория, указала она.

Декларацию о признании Голан израильской территорией президент США Дональд Трамп подписал 25 марта на встрече с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.