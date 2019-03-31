Санкт-Петербург, 1 апреля, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Петербуржцы протестовали против застройки вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН). Горожане в последний день марта вышли на митинг в Пулковском парке у метро «Московская», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пулковская обсерватория. Почтовая марка СССР. 1989

Участники заявили, что ГАО РАН находится под угрозой закрытия, а Российская Академия наук открыто выступает за прекращение работы астрономов.

«Кошмарная стройка в защитной парковой зоне возобновилась. Но временные поражения — не повод сдаваться», — считают организаторы.

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Напомним, Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах на юге Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревалась построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагалось, что к 2030 году там возведут 1,5 млн кв. метров жилых площадей. Позднее Setl Group заявила о сокращении площадей до 340 тыс. кв. метров, которые, впрочем, по утверждению специалистов, все равно уничтожат наблюдения за звездами из-за светового загрязнения неба.

Кроме того, Национальный комитет ICOMOS России признал негативное воздействие ЖК «Планетоград» и других комплексов у Пулковской обсерватории на объект культурного наследия «Санкт-Петербург и связанная с ним группа памятников». НК указал, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.