Амстердам, 31 марта, 2019, 23:40 — ИА Регнум. «Все демократические силы» Украины должны поддержать кандидата в президенты страны Владимира Зеленского во втором туре выборов. Об этом написал бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Призываю все демократические силы его (Владимира Зеленского) поддержать без всяких предварительных условий, — написал Саакашвили. — Сейчас поражение Порошенко и его клики — это потрясающий шанс для Украины».

По его словам, партия «Рух новых сил», выступающая против фальсификаций на выборах, намерена «сражаться» за победу Зеленского.

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Как передавало ИА REGNUM, 31 марта на Украине прошли президентские выборы, в которых приняли участие 39 кандидатов. По данным экзит-поллов, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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