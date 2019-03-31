Москва, 31 марта, 2019, 21:16 — ИА Регнум. В Совфеде назвали ожидаемыми результаты экзит-полов, первое место Владимира Зеленского и второе Петра Порошенко не принесли неожиданности, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

George13_7 Кот в мешке

«Думаю, что рано делать выводы по возможному исходу второго тура. До 21 апреля еще три недели. Очень многое будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зелинский добавить серьезные содержательные моменты в свою избирательную кампанию. Тем не менее он все равно останется «котом в мешке». Но в случае его победы хуже уже не должно стать, потому что хуже некуда, а шансы на диалог могут появиться. Я имею ввиду, прежде всего, российско-украинские отношения», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Что касается победы Петра Порошенко, то это «полное обнуление связей между нашими странами, новые провокации, эскалация войны в Донбассе», полагает сенатор.

«Выбор за украинскими избирателями», — сказал Клинцевич.

Парламентарий также отметил четвертый результат лидера «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко, что говорит о предпочтениях весьма значительной части украинских избирателей.