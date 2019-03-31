Москва, 31 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. В Совфеде сочувствуют Украине и констатируют поражение политики Петра Порошенко, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает, что рано давать прогнозы на исход второго тура — «ещё не вечер, разумеется, а отрыв между вторым и третьим местами небольшой».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского. Следовательно, система дала сбой. Действующий президент с трудом выходит во второй тур. Иметь четыре года полной свободы действий и не набрать даже пятой части голосов — уже поражение для политики Порошенко», — указал сенатор в Facebook.

Парламентарий также отметил рекордно низкую явку. Она, по мнению Косачёва, «является зеркалом социальной апатии избирателей, так как нет веры в честность выборов, это раз, и внятных, реально соперничающих друг с другом альтернатив не появилось, это два».

Сенатор также указал на феноменально большое количество жалоб на нарушения, и это должно быть предметом пристального внимания наблюдателей.

Кроме того, он отметил, что миллионы граждан Украины, лишенные возможности проголосовать (прежде всего Юго-Восток и Россия) — это колоссальное поле для злоупотреблений со стороны властей.

Также, по его мнению, нет никакого понимания, куда отойдут во втором туре голоса остальных реальных кандидатов с третьего по пятое места.

«Бедная Украина», — констатировал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Украине проходят выборы президента. По данным экзит-полов, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов.