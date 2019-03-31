Москва, 31 марта, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Несмотря на успех кандидата в президенты Владимира Зеленского, его победа во втором туре остаётся маловероятной. Об этом 31 марта заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

"Не будет никаких изменений. Идеи интересной, которая могла бы консолидировать хотя бы значительную часть общества, ответить на самые болезненные вопросы в стране, просто нет. Националистический конёк, на котором они бодро скакали все пять лет, разграбляя остатки бюджета, закончился. На нём дальше ехать невозможно. И нового ничего нет. Сегодняшняя Украина таким образом выглядит», — заявил Константинов.

Следует отметить, что ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что Крым в случае его победы вернётся в состав Украины.

«Даже если победит Зеленский, в чём я сильно сомневаюсь, ничего хорошего ни для нас, ни для русскоязычных на Украине, не принесёт. Эксплуатация темы русского языка продолжится, будут по-прежнему гнобить русскоязычное население, как это сегодня происходит. Ничего не решат с православием, которое сегодня находится в жуткой ситуации», — подчеркнул он.

Никак новая политическая ситуация на Украине не повлияет и на лояльность нацтабальонов, считает политик.

«Их распустить невозможно. И они сами по себе, самостоятельная сила как наёмники, которых нанимает то одна группа, то другая. Поэтому всё то, что происходит сейчас, непредсказуемо результатом. Как они могут служить любому из этих кандидатов — заплати деньги и будут участвовать во всей смуте», — добавил он.

По данным украинского Национального экзит-полла, в первом туре президентских выборов Владимир Зеленский набирает 30,4% голосов. Во второй тур вместе с ним выходит Петр Порошенко (17,8%). Юлия Тимошенко осталась на третьем месте (14,2%).