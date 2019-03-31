Москва, 31 марта, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Госдуме не удивлены ходом голосования на выборах президента Украины и отмечают огромные возможности для фальсификации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По выборам президента Украины все, как и ожидалось. Красивая картинка в телевизоре. Голосующие кандидаты. Полная поддержка западного официоза. Низкая явка. Усталость людей. Под тысячу сообщений о нарушениях. Претенденты ждут первых раскладов и просчитывают варианты последующих действий, включая протестные: даже с палатками к избиркому подтягиваются», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в Facebook.

Он обратил внимание на то, что украинский ЦИК утром обнародовал уточненные данные по количеству избирателей — 26,6 млн человек, что на 5 млн меньше заявленного ранее.

Парламентарий напомнил, что в последний раз перепись на Украине проводилась 18 лет назад.

«В сложившейся ситуации возможностей для фальсификаций — масса. Об их масштабе, думаю, можно будет судить по итогам», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в списке кандидатов на пост президента Украины — 39 человек. Выборы проходят с нарушениями, принято более 1,3 тыс. сообщений и заявлений.