Москва, 31 марта, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Ни один из кандидатов в президенты Украины не предлагает решения конфликта на Донбассе. Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

"Что может измениться в ситуации с Минскими переговорами? Здесь судить сложно, конечно. Ни один из кандидатов не говорит о том, что возьмёт за основу своей внешней политики выполнение Минских соглашений. Все из них говорят больше в каком-то плане о решении военном этого конфликта. Поэтому ситуация вряд ли изменится», — заявил Дейнего.

Ожидать быстрого изменения и в принципе невозможно, поскольку инерционность киевских механизмов перехода власти после выборов, изменения образа действий власти — это, как показывает практика, достаточно длительные процессы, отметил он.

«Здесь скорее всего, будут влиять очень серьёзно (на ситуацию) выборы осенние, которые будут выборами в Верховную Раду Украину», — добавил он.

Тем не менее, в ЛНР рассчитывают на то, что тема конфликта на Донбассе сдвинется с мёртвой точки именно после периода выборов.

«Мы ожидаем, что ситуация будет как минимум снята с тормозов. Сейчас в предвыборной гонке Украина практически взяла таймаут, пытаются изобразить какую-то работу в Минске, при этом никакие решения не принимаются в принципе. Они откровенно тянут волынку. Видимо, те, кто боятся в Минске, боятся принимать решения», — указал он.