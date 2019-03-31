Москва, 31 марта, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Общественные настроения в России и на Украине не создают никаких предпосылок для смягчения в отношениях между двумя странами, и это наглядно отражает в том числе и ход президентских выборов на Украине, отсутствие сильных кандидатов, которые могли бы в дальнейшем работать на сближение с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«Давайте начнём с вопроса — к чему готова Россия? И давайте вспомним, как многие считали, что проблемы отношений РФ и Грузии упираются в Саакашвили. Политики лишь реализуют общественный запрос. Будет Зеленский лучше для России? Не уверен», — заявил Калачев.

По его словам, сводить вопрос к тому, что дальнейшая судьба отношений Украины и России зависит от Петра Порошенко как некого представителя «партии войны», некорректно.

«Сводить всё к тому, что Порошенко — партия войны, это упрощение. Как говорится, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Необходимо желание обеих сторон», — подчеркнул он.