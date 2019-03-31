Москва, 31 марта, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Делая ставку на действующего президента Украины Петра Порошенко, в Вашингтоне уже наверняка готовят запасный сценарий для «внепланового» развития событий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Американцы приняли резко антироссийскую линию Порошенко, но так устроена политика в Евросоюзе и Соединённых Штатах, что они предпочтут всегда разговаривать с победителем. Делая ставку на фаворита, они, тем не менее, всегда будут готовы говорить с тем, кто придёт первым — даже неожиданно, внепланово. В этом плане у Зеленского есть определённые возможности», — заявил Колташов.

Вашингтон и Евросоюз готовы принимать Порошенко в качестве президента и дальше, однако закулисные переговоры с олигархом Игорем Коломойским, который стоит за Зеленским, возможно, по этому поводу уже готовятся, допустил эксперт.

«Если Зеленский победит, а скорее всего он не победит в первом туре, потому что у него нет такого ресурса рисовать голоса, как у Порошенко, — то всё равно рано делать выводы о том, что какая-то разрядка в отношениях России и Украины произойдёт», — указал он.

При этом, по его мнению, единства между США и Евросоюзом по украинскому вопросу нет, и США, скорее, готовы мириться с нахождением Порошенко у власти на компромиссных началах.

«Евросоюз делает это в пику Вашингтону, дав Порошенко безвизовый режим. И подарив безвизовый режим для граждан Украины, он позволил им работать в Польше и других странах. Таким образом Евросоюз снял социальное напряжение в стране», — указал Колташов.